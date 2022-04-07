Снежинск, Челябинская область, 7 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Житель Снежинска Челябинской области заплатит штраф за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Противозаконные записи мужчина 1973 года рождения разместил в социальной сети. Его удалось поймать. Городской суд обязал его выплатить 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за аналогичное правонарушение на Урале были оштрафованы уже несколько человек.