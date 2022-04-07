Кызыл, , 09:59 — REGNUM На территории четырёх районов Тувы объявлено о начале пожароопасного периода. Пока горят только степные участки из-за сельскохозяйственных палов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Степной пожар saint-petersburg.ru

В связи с этим глава республики Владислав Ховалыг потребовал жёстких мер в отношении виновников природных пожаров. Он также призвал районные власти усилить информационную работу.

«Люди должны знать, что ответственность за природные пожары с 2022 года серьезно ужесточилась – вплоть до реального лишения свободы на срок до 4 лет», — отметил он.

Кроме того, главам районов напомнили об ответственности за невыполнение противопожарных мероприятий. В этом году мэр Шагонара уже получил предупреждение за заросшие сухой травой территории. По данным минлесхоза республики, в 2021 году причиной каждого пятого лесного пожара стали возгорания в степи.

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