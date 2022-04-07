Иркутск, , 09:58 — REGNUM Иркутская область вышла на первое место по инфицированию ВИЧ за 2021 год. В регионе зарегистрировано 99,6 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения. Об этом свидетельствуют данные Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

ВИЧ Cdc.gov

Помимо Иркутской области, в первую пятёрку вошли: Челябинская (97,4), Свердловская (95,7) области, Красноярский край (95,0), Оренбургская область (94,9).

При этом, по данным иркутского Центра СПИД, в Приангарье снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией.

Читайте также: Роспотребнадзор назвал наиболее поражённые ВИЧ-инфекцией регионы России