Брюссель, 7 апреля 2022, 09:57 — REGNUM Германия предлагает провести неофициальную встречу министров иностранных дел стран НАТО в Берлине в мае. Об этом 7 апреля заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по прибытии на встречу министров иностранных дел альянса заявил, что для стран – участниц Североатлантического альянса нет разницы между поставками Киеву оборонительных и наступательных видов вооружений.
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