Брюссель, , 09:57 — REGNUM Германия предлагает провести неофициальную встречу министров иностранных дел стран НАТО в Берлине в мае. Об этом 7 апреля заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Анналена Бербок Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Накануне я предложила провести неофициальную встречу на уровне министров иностранных дел в мае в Берлине», — сказала она, выступая в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по прибытии на встречу министров иностранных дел альянса заявил, что для стран – участниц Североатлантического альянса нет разницы между поставками Киеву оборонительных и наступательных видов вооружений.

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