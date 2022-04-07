7 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Жуткие видеокадры с шоссе под Киевом, на которых запечатлена расправа украинских националистов над российскими военнослужащими, шокировали российских пользователей соцсетей. Но Запад их, как водится, не заметил, будучи занятым обсуждением фейков из Бучи.

Сибирская редакция ИА REGNUM, , 10:41 — REGNUM Жуткие видеокадры с шоссе под Киевом разлетаются по соцсетям. На них запечатлена расправа украинских националистов над российскими военнослужащими.

Андрей Мыльников. Клятва Балтийцев. 1946(фрагмент)

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

По имеющейся информации, взятым в плен российским солдатам, покидающим после переговоров в Стамбуле Киевскую область, перерезали горло. Затем лежащих в крови военных, тех, кто был ещё жив, расстреляли в упор, сопроводив это циничными комментариями и угрозами.

Это жестокое видео пользователи обсуждают в соцсетях. Например, в телеграм-канале, посвящённом спецоперации на Украине, пишут, что Запад, занятый обсуждением фейков из Бучи, даже не обратил внимания на расправу над российскими военными.

«Вопрос один, когда сотрём в порошок укронацистов?!! Сколько можно в хороших играть!!!» — комментирует видео пользователь mpro.

«Нужно, чтобы Путин обратился к народу и поднял боевой дух, ответил Зеленскому и сказал: «Залп из всех орудий!» — пишет Максим.

Стрельбы тяжелой огнеметной роты ТОС-1А «Солнцепёк» Vitaly V. Kuzmin

«Пора завязывать с переговорами и переходить к крайним действиям», — считает Елена.

«Не переживайте! Дадим ответ! Мало не покажется!» — отметил Виталий.

«Тут не заявления нужны, а кое-что посерьёзнее», — убеждён Иван П.

«Может, надо с фашистами ещё один раунд переговоров по этому поводу провести? Попросить их как-то чуть мягче быть…» — иронизирует Евгений В.

«Ребята, наш президент в курсе всего! В нужный момент он выступит, не сомневайтесь, всё будет чётко по плану!!!» — уверен Алексей Л.

«Нужно искать садистов и нацистских убийц и избавлять этот мир от этих бешеных собак. Никаких вопросов тут и быть больше не может», — высказался пользователь 111 222.

«Бойцы наши… Понятное дело, во время военных действий погибают, но тут совсем другой момент. Горло перерезали живым нашим бойцам… Мы это пропускаем через себя, эту боль. И ждём ответа государства», — пишет ещё один пользователь.

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