Чебоксары, 7 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В столице Чувашии завершено расследование по факту мошеннических действий с сертификатами в магазин парфюмерии. Следствие установило 14 эпизодов мошенничества в отношении жителей девяти регионов, сообщили ИА REGNUM в УМВД по городу Чебоксары.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Фигурантом уголовного дела стал 22-летний чебоксарец. Полиция считает, что под предлогом продажи сертификатов со скидкой он получал предоплату, по факту оставляя покупателей ни с чем. Номинал сертификатов в магазин парфюмерии, которые он «продавал» через интернет, составлял 5 тыс. рублей.

В УМВД отмечают со ссылкой на пояснения обвиняемого, что ранее он работал в магазине парфюмерии и действительно продавал сертификаты со скидкой, а со сменой работы решил размещать в интернете объявления с «выгодным предложением».

Правоохранители установили причастность чебоксарца к 14 эпизодам мошенничества. Среди пострадавших — жители девяти регионов: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Коми, а также Смоленской, Вологодской, Рязанской, Ленинградской и Белгородской областей.

В полиции сообщают, что обвиняемый возместил причинённый ущерб. Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские полицейские пресекли деятельность аферистов, жертвами которых становились пенсионеры. Пострадавшие отдавали деньги, желая помочь якобы попавшим в ДТП родственникам.

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