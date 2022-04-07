Биробиджан, , 16:50 — REGNUM Оснащение современным оборудованием учреждений профобразования и капитальный ремонт школы и детского сада запланированы в Еврейской автономии в 2022 году. Работы проведут в рамках реализации национального проекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.

Детский сад после капитального ремонта Ulgov.ru

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Школу и детсад кардинально обновят в селе Кукелево Ленинского района. Ремонты также запланированы ещё в четырёх дошкольных учреждениях. Кроме того, будет улучшено состояние восьми спортзалов и трёх школьных стадионов. В четырёх учреждениях профессионального образования установят необходимое для обучения новое оборудование. В детском технопарке ЕАО появится методический центр.

«Данный центр будет полностью регулировать сферу дополнительного образования, заниматься разработкой и оценкой программ, выставлять критерии их значимости и внедрять системы персонифицированного учёта в сфере дополнительного образования — так называемые электронные сертификаты», — рассказала начальник областного департамента образования Наталья Соловченкова.

Член Общественной палаты Еврейской автономной области, корреспондент РИА «Биробиджан» Константин Земляникин считает, что сфера образования остается одной из самых стабильных отраслей в регионе.

«Наряду с развитием цифрового образования, совершенствуется спортивная инфраструктура. По инициативе главы региона Ростислава Гольдштейна реализуется программа «Тепловой контур» по обеспечению теплосбережения и повышения комфорта учащихся и педагогов. Как представляется, главным направлением работы на ближайшую перспективу станет своего рода реновация учреждений общего образования. Уже имеется четкое поручение на этот счет полпреда Юрия Трутнева. В свою очередь, повышение качества образования и условий преподавания губернатором заявлены как приоритетные задачи для исполнительной власти», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году будет обновлено оснащение восьми мастерских в технологическом и политехническом техникумах Биробиджана, сельскохозяйственного техникума села Ленинское и многопрофильного лицея села Амурзет. Помимо учебно-лабораторного оборудования также будут приобретены мебель, ноутбуки и многофункциональные устройства.