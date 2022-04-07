В столице ЕАО капитально отремонтируют по нацпроекту школу и детский сад
Биробиджан, 7 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Оснащение современным оборудованием учреждений профобразования и капитальный ремонт школы и детского сада запланированы в Еврейской автономии в 2022 году. Работы проведут в рамках реализации национального проекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.
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Школу и детсад кардинально обновят в селе Кукелево Ленинского района. Ремонты также запланированы ещё в четырёх дошкольных учреждениях. Кроме того, будет улучшено состояние восьми спортзалов и трёх школьных стадионов. В четырёх учреждениях профессионального образования установят необходимое для обучения новое оборудование. В детском технопарке ЕАО появится методический центр.
Член Общественной палаты Еврейской автономной области, корреспондент РИА «Биробиджан»Константин Земляникин считает, что сфера образования остается одной из самых стабильных отраслей в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году будет обновлено оснащение восьми мастерских в технологическом и политехническом техникумах Биробиджана, сельскохозяйственного техникума села Ленинское и многопрофильного лицея села Амурзет. Помимо учебно-лабораторного оборудования также будут приобретены мебель, ноутбуки и многофункциональные устройства.