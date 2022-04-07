Таллин, , 09:55 — REGNUM С 6 апреля Генеральное консульство России в Нарве больше не осуществляет прием заявителей по консульским вопросам, об этом говорится в сообщении генконсульства.

Эстония паспорта

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Информация объясняется решением эстонских властей закрыть дипломатические представительства РФ в Нарве и Тарту.

«Выдача готовых документов будет осуществляться ориентировочно до 20 апреля 2022 года. По всем консульским вопросам просьба обращаться в консульский отдел Посольства России в Эстонии, расположенный в Таллине», — говорится в сообщении. Прилагаются также контактные телефоны и адрес электронной почты.

Ранее вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер прокомментировал закрытие генконсульства РФ в Нарве и консульского отдела в Тарту.

«Решение основано на том, что отношения между странами, как раньше, уже невозможны. В Таллине посольство и консульство остаются и работают. Живущим вне столицы гражданам РФ теперь нужно будет решать свои дела в Таллине», — заявил чиновник.