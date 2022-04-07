Москва, , 09:53 — REGNUM Международные санкции и никакие другие ограничения не скажутся на реализации программы реновации в Москве. Об этом заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов, сообщили в Стройкомплексе.

Новостройка Фото пресс-службы правительства Калужской области

«Со стройматериалами нет проблем, большая часть из них − отечественные. По зарубежным механизмам и комплектующим, например, лифты, на ближайшее время уже заключены контракты, − пояснил Загрутдинов.

Более того, по его словам, темпы расселения старого жилья в рамках реновации будут ускорены. Программа полностью обеспечена финансированием и не испытывает дефицита рабочей силы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в марте 2022 года по программе реновации расселили 13 старых пятиэтажек в 11 районах города.

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