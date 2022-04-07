Ярославль, , 10:03 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин проверит доступность начального образования в Заволжском районе Ярославля. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного.

Заволжский район Ярославля Vk.com/ombudsmen76

На проблему нехватки мест для школьников в районе долгое время обращают внимание как жители района, так и муниципальные депутаты. Сейчас к решению вопроса подключился детский омбудсмен, сообщивший о проверках.

«В рамках начавшегося мониторинга были проведены выездные мероприятия, в результате которых установлено, что количество детей, обучающихся в школах Заволжского района превышает их проектную мощность. Активная жилая застройка Заволжского района и Ярославского муниципального района привела к значительному увеличению нагрузки на образовательные организации при наборе детей в первые классы», — пояснили в аппарате Уполномоченного.

Пока что сбор данных продолжается. По результатам мониторинга Михаил Крупин подготовит специальный доклад, который будет направлен как в адрес городских, так и региональных властей.