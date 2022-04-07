Ярославль, 7 апреля 2022, 10:03 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин проверит доступность начального образования в Заволжском районе Ярославля. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного.
На проблему нехватки мест для школьников в районе долгое время обращают внимание как жители района, так и муниципальные депутаты. Сейчас к решению вопроса подключился детский омбудсмен, сообщивший о проверках.
Пока что сбор данных продолжается. По результатам мониторинга Михаил Крупин подготовит специальный доклад, который будет направлен как в адрес городских, так и региональных властей.