Москва, , 09:52 — REGNUM Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск с требованием возместить $80 млн за отмену чемпионата мира – 2022. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Александр Яременко.

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По его словам, иск готов, ВФВ подала соответствующие документы в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Важно теперь получить юридическую поддержку, что не очень просто в связи с проблемами с оплатой работы юристов. Платежи не проходят. Мы решаем эти вопросы», — приводит слова Яременко ТАСС.

Напомним, 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отменила проведение в России мужского чемпионата мира в связи со спецоперацией по денацификации Украины. Турнир должен был пройти в 10 российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

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