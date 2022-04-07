Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Оба скончавшихся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Всего за весь период пандемии, таким образом, жертвами коронавируса стали 2973 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 134 900. За сутки выявлено 63 новых носителя.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных – 58 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 113 пациентов, в том числе 531 за сутки. Вакцинировались в республике более 473 тыс. жителей, а повторную вакцинацию завершили почти 144 тыс. человек.