Симферополь, , 09:50 — REGNUM Бывший министр транспорта Республики Крым оштрафован по требованию прокуратуры за нарушение сроков оплаты работ в рамках государственного контракта. Об этом сообщила прокуратура региона.

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Нарушение было выявлено в рамках прокурорской проверки. Было установлено, что республиканским министерством транспорта заключен государственный контракт об оказании услуги по архивно-техническому упорядочению документов архивных фондов. Работы были исполнены в полном объёме, но заказчик оказанные услуги в установленный срок не оплатил.

Заместитель прокурора Крыма возбудил в отношении министра транспорта дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение срока оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд»).

По результатам рассмотрения дела был оштрафован уже бывший министр транспорта.

По информации местных СМИ, речь идёт о Евгении Исакова, уволенном с должности в сентябре 2021 года.