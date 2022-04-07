Сеул, , 09:50 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провел 7 апреля виртуальную встречу со вторым министром финансов и экономики Брунея Амином Лью Абдуллой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран договорились расширить двустороннюю торговлю, активизировать сотрудничество в таких отраслях, как цифровая торговля и изменение климата, а также обсудили присоединение Сеула к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Ё Хан Гу также предложил расширить сотрудничество в энергетическом секторе.

В свою очередь, министр финансов Брунея приветствовал решение Сеула присоединиться к Трастихоокеанскому торговому соглашению, а также пообещал оказать содействие в данном вопросе.

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