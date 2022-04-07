Таллин, , 09:49 — REGNUM Глава предприятия по управлению государственной недвижимостью Эстонии (RKAS) Кати Кусмин предупредила правительство страны, что чрезвычайная ситуация на строительном рынке может привести к остановке работ на многих важных объектах, вырос риск востребования средств назад из структурных фондов Евросоюза.

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Как сообщает пресс-релиз RKAS, организация отслеживает нескольких крупных проектов в государственном секторе: строительство учебных корпусов государственных гимназий, нового комплекса больницы и центра здоровья в Вильянди, строительство объектов, связанных с обеспечением внутренней безопасности и так далее.

По словам Кусмин, вероятность реализации этих проектов в срок последние пару недель резко снизилась. Рост цен на строительство и стройматериалы начался еще в пандемию коронавируса, а сейчас, в связи с событиями на Украине, строительный сектор также испытывает проблемы с поставками, повышением стоимости топлива и нехваткой работников.

По данным RKAS, в четвертом квартале 2021 года стоимость строительства выросла по сравнению с предыдущим годом на 30,8%. Это значит, что средняя цена строительства офисного здания в рамках гостендера достигла 2 647 евро за квадратный метр. Также на полгода увеличился срок действия строительных договоров, заключенных по результатам государственных тендеров, поскольку доступность строительных материалов ухудшилась.

По словам Кусмин, партнеры RKAS в строительном секторе сообщили, что в ближайшее время ситуация станет еще тяжелее, а быстрых решений проблем с поставками нет.

«Рост цен на энергоносители, нехватка рабочей силы на стройплощадках и недоступность материалов усугубляют и без того напряженную ситуацию. Большая часть используемых в строительстве металла, битума или древесины до сих пор поставлялась с Украины, из Белоруссии или России», — признала глава предприятия по управлению государственной недвижимостью Эстонии.

Кроме того, напомнила она, период соответствия требованиям финансирования из структурных фондов ЕС для многихгосударственных проектов Эстонии заканчивается в конце 2023 года. По словам Кусмин, это повышает риск обратных требований от фондов в отношении таких объектов, так как в срок и по старым ценам ввести их в эксплуатацию уже не получится.