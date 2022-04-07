Санкт-Петербург, 7 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Арсенал оружия обнаружили во время обысков в петербургской квартире у подозреваемого по делу о крупном мошенничестве в Ленинградской области. Об этом сообщили 7 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Арсенал оружия в квартире

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в сентябре 2021 года. Как выяснили правоохранительные органы, на протяжении почти пяти лет — с ноября 2014-го по апрель 2019 года — руководители частной компании присвоили денежные средства дольщиков, которым обещали построить дом во Всеволожском районе Ленобласти. Общая сумма ущерба составила почти 39 млн рублей.

В рамках расследования следователи 5 апреля пришли с обыском в квартиру одного из подозреваемых. В квартире 63-летнего мужчины, управляющего административно-хозяйственной деятельностью частной компании, был обнаружен и изъят арсенал предметов, похожих на оружие.

«Шесть пистолетов, два револьвера, два пистолета-пулемета, три ружья и комплектующую к ним. Всё изъятое направленно на экспертизу», — отметили в Главке МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.