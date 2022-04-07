Москва, 7 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. 7 апреля 2022 года исполняется 28 лет со дня, когда был зарегистрирован домен. Ru, что является днем рождения российского сегмента сети интернет. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dmitry Rozhkov Логотип Премии Рунета

Все эти годы отрасль динамично развивается и сегодня Рунет, а также российская ИТ-отрасль проходят процесс трансформации и перехода на новые реалии, при этом понятно, что процесс цифровизации не может остановится.

Также государство, с одной стороны – активно поддерживает отрасль (принято уже 3 пакета мер поддержки отрасли и разрабатываются новые), с другой – продолжает решительно бороться с нарушениями со стороны иностранных платформ.

При этом 2 марта 2022 года был подписан указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в России и правительство РФ в ускоренном режиме работает над реализацией уже принятых мер. В тоже время продолжается работа над новыми мерами поддержки.

Вместе с тем, несмотря на все нынешние сложности, российская ИТ-отрасль и Рунет продолжат своё развитие при активной помощи и поддержке государства. Кроме того, в России существуют аналоги всех крупных иностранных сервисов, пользующихся популярностью у населения.

Кроме того, происходящие в настоящее время события становятся мощнейшим импульсом для дальнейшего импортозамещения во всех отраслях экономики, особенно в ИТ-сфере. Курс на цифровизацию российской экономики будет продолжен вне зависимости от внешних событий, даже в условиях введённых ограничений. Это значит, что ИТ-специалисты станут ещё более востребованы в силу необходимости разработки и развития собственных ИТ-решений.

Напомним, домен. Ru был зарегистрирован и внесен для России в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня 7 апреля 1994 года.