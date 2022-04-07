Белгород, 7 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Отвечать на десять самых важных вопросов от жителей планирует ежедневно в социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он анонсировал прямые мини-эфиры 7 апреля.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Глава региона назвал этот формат общения «Десять вопросов губернатору».

«Вчера, увидев ещё раз, какая агрессивная информационная война идёт против нас — злоба, агрессия, ложь, обман — принял решение ежедневно, по рабочим дням в 19 часов проводить небольшие прямые эфиры в социальных сетях. Буду стараться быстро и оперативно ответить на самые насущные вопросы, которые были в течение рабочего дня. Много ли можно сделать за 10 минут? Не много. Но на самые болезненные и важные вопросы буду отвечать. Десять вопросов, я думаю, получат свой ответ», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Первый ответ подписчикам глава региона уже дал рано утром: «Всё что делается — всё для личной Вашей безопасности. Поменьше читайте украинские комментарии. У них задача — Вас напугать. Не получится!»