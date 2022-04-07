Москва, , 09:47 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на сырьевой и продовольственной блокаде Евросоюза, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Нельзя позволять русофобам из Евросоюза цинично и самоуверенно выбирать, от каких товаров они готовы отказаться, чтобы «наказать» Россию. Это ведь они заморозили, а по сути, украли российские активы. Вот теперь пусть несут наказание за это преступление. Энергосырьевая и продовольственная блокада — вот таким должен быть наш ответ», — заявил Миронов.

По его словам, попытка блокады Калининградской области станет еще одним подтверждением антироссийской сущности ЕС.

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