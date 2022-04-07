Саратов, 7 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 1 апреля выросли цены на ряд продуктов питания. Обновленные данные опубликовал Саратовстат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Увеличение цен по сравнению с 25 марта отмечается на 23,06% капусту, лук репчатый подорожал за неделю на 19,36%, свёкла — на 17,48%, морковь — на 14,76%, цены на картофель выросли на 7,25%.

По официальным данным, килограмм капусты стоит 91,21 рублей, лук — 44,67 рублей, свёкла — 53,79 рублей, морковь — 64,49 рублей, картофель продают по 52,07 руб./кг.

Подешевели за неделю огурцы (-6,55%), помидоры (-5,42%), бананы (-3,28%), рыба мороженая (-0,76%), хлеб (-0,37%), а также консервы овощные для детского питания (-0,22%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России цены на автомобильный бензин с 26 марта по 1 апреля в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо снизились на 0,2%.

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