Нефтеюганский район, Югра, 7 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело по факту падения наледи и снега на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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Инцидент произошёл днём 5 апреля в Нефтеюганском районе. Ребёнка доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в СЧургутском районе травмировалась 11-летняя девочка. На неё лёд упал с крыши школы.