Ташкент, , 09:45 — REGNUM В марте текущего года в Узбекистане наблюдалось резкое понижение температуры и выпадение обильных осадков. Многие жители страны после этого говорили, что подобная погода негативно скажется на урожае фруктов и овощей. Об этом 7 апреля сообщает Подробно.уз.

Заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как отметили изданию специалисты минсельхоза Узбекистан, заморозки и осадки в некоторых районах страны действительно оказали негативное влияние на деревья с распустившимися почками во фруктовых садах.

«При этом виноградники, раннеспелый картофель и овощи не пострадали», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в третьей декаде марта в республике зацвело 77 га (22%) садов (абрикосы, персики, миндаль, черешня) из 338 тысяч га, также 42 тысяч га (23%) виноградников из 182 тысяч га пустило почки.

«В целях защиты этих садов и виноградников от заморозков с 17 по 23 марта при температуре ниже +2 градусов было орошено 74,4 тысячи га, а 117,4 тысячи га были окурены собранным сеном, соломой и ветками. Кроме того, 8404 га садов обработали специальными препаратами для задержки фазы цветения», — отметили в министерстве.

Также, для поддержания теплой температуры засаженные ранними овощами и картофелем 2,1 тысячи га гектаров полей в ночь с 22 на 23 марта были орошены и окурены собранным хворостом. Кроме того, было поверхностно орошено 20,7 тыс. га сельхозугодий, покрыто пленкой — 5,4 тыс. га, окурено — 16,1 тыс. га.

Таким образом, заморозки в Узбекистане не окажут влияния на урожай.