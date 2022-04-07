Таллин, 7 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. До тех пор, пока Украина не победит в конфликте, санкции против России будут продолжаться и усиливаться. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в Осло, сообщила канцелярия правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Каллас находится в Норвегии с официальным визитом, состоялась ее встреча с коллегой Йонасом Гаром Стере, на которой обсуждались двусторонние отношения и изменившаяся ситуация с безопасностью в Европе, а также вопросы энергетической безопасности и сотрудничества в сфере энергетики.

Премьер-министр сказала, что Европе нужны еще более решительные шаги, чтобы остановить Россию: «Наш главный приоритет — доставка Украине дополнительного вооружения и снаряжения». По мнению эстонского премьера, надо делать все, чтобы специальная военная операция обходилась России все дороже, а для этого усиливать санкционное давление: «До тех пор, пока Украина не победила, санкции не могут считаться достаточными».

По ее словам, на подходе новые санкции со стороны ЕС, в которых учтены и сделанные Эстонией предложения, но следует добиться прогресса в части серьезных энергетических санкций. «Мы знаем, что львиная доля средств, из которых финансируется российская военная машина, поступает от продажи нефти и газа, и именно по этой сфере мы должны нанести удар санкциями», — сказала премьер Эстонии.

Каллас обсудила со Стере также необходимость НАТО адаптироваться к изменившейся ситуации с безопасностью и в долгосрочной перспективе укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге альянса.

Премьер-министр поблагодарила Норвегию за ее вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона: «Норвежские войска сейчас базируются в Литве, и мы будем рады видеть норвежские самолеты в Эмари, охраняющими воздушное пространство Прибалтики».