Махачкала, 7 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Дагестане завершено расследование уголовного дела о взяточничестве. Его фигурантом стал бывший следователь МВД из Махачкалы. Полицейский потребовал взятку в размере 1 млн рублей от гражданина в обмен на обещание не привлекать его к уголовной ответственности. При получении 700 тыс. рублей его задержали сотрудники УФСБ и управления собственной безопасности МВД республики.

Chris Potter Взятка

Из подробностей расследования уголовного дела известно, что задержание было произведено 25 октября 2021 года на улице Буганова в Махачкале. Следователь получил от лица, с которого он требовал 1 млн рублей, сверток с 700 тыс. рублей — до это размера удалось «скинуть» сумму взятки в результате «торга».

Однако в свертке был муляж. До этого потерпевший обратился в правоохранительные органы, рассказав о требовании взятки. Передача денег происходила под контролем сотрудников ФСБ и МВД. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.