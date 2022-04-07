Владивосток, 7 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Приморский краевой суд вынес приговор преступнику, который изнасиловал, а затем убил 35-летнюю женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

Prokuror-kaluga.ru Суд над убийцей

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В августе 2021 года фигурант, будучи пьяным, в районе улицы Добровольского во Владивостоке увидел незнакомую женщину, которая шла в свой гараж. Он зашёл за ней в гараж и угрожая ножом, изнасиловал её, совершил насильственные действия сексуального характера и задушил жертву.

После этого он угнал автомобиль убитой и уже позже был задержан сотрудниками полиции, одному из которых, оказывая сопротивление, причинил телесные повреждения.

Суд приговорил насильника и убийцу к 24 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.

Приморцы после задержания фигуранта писали в соцсетях, что это «приморский чикатило».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 23-летний местный житель обвиняется в убийстве приятеля и применении насилия в отношении полицейского.