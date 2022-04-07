Великий Новгород, 7 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти», посвященной старту полевого поискового сезона и подготовке поисковых экспедиций, в 2022 году пройдет с 7 по 10 апреля в Великом Новгороде. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM «Вахта памяти»

Участниками мероприятия станут члены организаций и объединений из 65 регионов нашей страны в возрасте от 18 лет, представители учреждений федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, занимающиеся увековечением памяти погибших при защите Отечества, а также патриотическим воспитанием молодежи.

В программе мероприятия запланированы встреча с губернатором Новгородской области, возложение цветов к Вечному огню (8 апреля в 09:30 мск), выставка «Поисковой экспедиции «Долина», посвященная 80-летию Партизанского обоза (8 апреля с 10:00 в Новгородской областной Филармонии), а также встречи активистов ООД «Поисковое движение России» со школьниками и студентами Великого Новгорода.

В рамках мероприятия также состоится пленарное заседание (8 апреля с 11:00 в Новгородской областной Филармонии), темой которого станет просветительская деятельность, информационная гигиена и подготовка поисковиков. Участники также наметят планы и цели реализации федерального проекта «Без срока давности» и обсудят тему геноцида и нацизма в современных условиях.

Отметим, акция «Вахта Памяти» проходит ежегодно с апреля по ноябрь и включает в себя поисковые экспедиции на местах боев Великой Отечественной войны, торжественные митинги, захоронения воинов, найденных поисковиками, патриотические акции, связанные с увековечением памяти погибших советских солдат и офицеров.

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение было создано в апреле 2013 года и объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов в составе более полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 83 субъектах Федерации. За восемь лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 195 000 советских солдат и офицеров, установлены более 25 000 имен и судеб защитников Отечества.