Улан-Удэ, 7 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Автоперевозчикам в Бурятии, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным и межрайонным маршрутам выделят субсидии для сохранения тарифов. Общий объем поддержки составит порядка 60 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Администрация Улан-Удэ Маршрутка в Улан-Удэ

По словам главы республики Алексея Цыденова, в нынешней ситуации необходимо сохранить качество перевозок. Меры поддержки нужны, чтобы перевозчики не начали уходить с маршрутов.

«Также необходимо удержать стоимость перевозок. Возросшие расходы перекладывать на плечи наших жителей ни в коем случае нельзя», — отметил он.

Предприниматели будут получать в течение трёх месяцев, начиная с апреля по 15 тыс. рублей на каждый автомобиль. При этом автобус должен проработать на маршруте не менее 22 дней в каждом месяце.