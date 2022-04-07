Барнаул, , 09:37 — REGNUM В Алтайском крае федеральными мерами пока смогут воспользоваться не все предприятия, которые можно назвать средними по масштабу их деятельности. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко. Его слова цитирует телеграм-канал краевого правительства.

Временная мера (сс) ulleo

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По словам Виктора Томенко, для таких предпринимателей механизмы поддержки создают на региональном уровне:

«Будем помогать им привлекать льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Выделим 200 миллионов рублей из краевого бюджета, чтобы субсидировать процентную ставку в размере 2/3 от ключевой ставки ЦБ, это даст возможность привлечь порядка 3 миллиардов рублей заемных средств. Предприятия смогут закупать все необходимое, чтобы продолжать производство продукции. Но важнее всего — сохранение занятости, рабочих мест и трудовых коллективов», — пояснил глава края.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года сообщалось, что муниципальным образованиям Алтайского края дополнительно направят более 9 миллиардов рублей.

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