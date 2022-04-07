Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве в медицинском кластере «Сколково» ведутся переговоры по открытию филиалов клиник из Турции, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других дружественных стран, сообщили в Стройкомплексе.

Сколково Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время на территории медкластера «Сколково» ведется строительство трех объектов: многофункционального медицинского центра, лаборатории и третьего корпуса израильской клиники «Хадасса» (Hadassah).

До конца 2022 года планируется завершить строительство многофункционального медицинского центра площадью около 50 тыс. кв. метров. В здании отроют свои представительства более 20 клиник.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович принял решение покинуть свой пост.

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