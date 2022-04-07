Биробиджан, , 18:12 — REGNUM В столице Еврейской автономии будут переоборудованы в модельные две библиотеки. Большая часть финансирования на эти работы выделена по нацпроекту «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

В Калужской области откроются новые модельные библиотеки Admoblkaluga.ru

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«Сметную документацию специалисты доделывают. Ремонт будет проходить на условиях софинансирования», — рассказал глава города рассказал Максим Семёнов.

Будет обновлена материально-техническая база учреждений культуры, проект преобразований уже готов. В том числе планируется закупить 5 тыс. книг. Работы по модернизации библиотек планируют начать в июне.

Константин Земляникин. «Модельные библиотеки, которые появляются на территории города — это, несомненно, большой плюс в плане обеспечения равного доступа к информации. Действующая система библиотечно-информационного обслуживания давно не отвечает растущим запросам посетителей, ограничивает жителей в возможностях организации досуга и дополнительного образования детей. Не менее важно, что библиотеки нового формата работают на повышение престижа профессии библиотекаря, привлечение в эту отрасль молодых кадров», — отметил член Общественной палаты Еврейской автономной области, корреспондент РИА Биробиджан

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России часть работ по нацпроектам была выполнена с превышением показателей.