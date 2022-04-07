Чебоксары, , 09:35 — REGNUM В Чувашии продолжается сбор благотворительных средств в помощь Донбассу. В настоящее время перечислено от жителей и организаций 11 млн рублей, самый большой взнос сделал 94-летний ветеран труда Анатолий Михайлович Подгорнов, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Власти отмечают, что на 6 апреля в благотворительный фонд развития Чувашии поступило почти 11,23 млн рублей от жителей и предприятий республики. Чиновники заявляют, что данные средства будут направлены в помощь Донбассу.

Максимальную сумму внёс труженик тыла и ветеран труда из Алатыря Анатолий Подгорнов, перечислив 400 тыс. рублей. По его словам, средства должны быть направлены, прежде всего, в помощь детям Донбасса.

Напомним, что 1 и 18 марта Чувашия направила в Донбасс гуманитарные грузы весом 20 и 100 тонн. Из них значительную часть составляет продукция местных аграриев — в частности, мука и крупы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала ЛНР и ДНР. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Путин пояснял, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. В регионах России организован сбор гуманитарной помощи гражданам Донбасса и Украины, организованы пункты временного размещения для беженцев.