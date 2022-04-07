Анахайм, США, , 09:35 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Калгари Флэймз» (сс) mark6mauno

В составе «Калгари» шайбы забросили Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли, Майкл Стоун и Мэттью Ткачук. У «Анахайма» отличились форварды Тревор Зеграс и Адам Хенрик.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 93 очка. «Анахайм» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 68 очками.

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