Волгоград, , 09:44 — REGNUM Апелляционную жалобу прокуратуры о сносе здания № 16д на проспекте Ленина в Волгограде, отклонил Волгоградский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Надзорное ведомство считает объект самовольной постройкой. По мнению прокуратуры, собственник, ООО «Проспект», не соблюдал требования градостроительного законодательства, здание возведено с нарушением технических регламентов и может повлиять на целостность метрополитена.

Суд первой инстанции установил, что ООО «Проспект» приобрело право собственностина земельный участок и объекты недвижимого имущества на основании договора купли-продажи. Администрация Волгограда выдала разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, уменьшив минимальные отступы от границ земельного участка.

«Впоследствии администрацией Волгограда выданы разрешения ООО «Проспект» на строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция нежилых зданий в объект многофункционального назначения по проспекту им. В. И. Ленина, 16д в Центральном районе Волгограда». ООО «Проспект» возвёл спорный объект в границах принадлежащего ему на праве собственности земельного участка, возведённый объект соответствует целевому назначению земельного участка. В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, которой было установлено соответствие объекта нормативным требованиям. Реконструкция была проведена в соответствии с разработанной проектной документацией, суд не усмотрел нарушений со стороны администрации Волгограда и пришёл к выводу, что спорный объект не является самовольной постройкой», — разъяснили в пресс-службе.

Решением Центрального районного суда Волгограда в удовлетворения исковых требований прокурора было отказано, истец обжаловал это решение.

Волгоградский областной суд 6 апреля, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, пришёл к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

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