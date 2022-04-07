Суд повторно отказал прокуратуре в сносе здания в центре Волгограда
Волгоград, 7 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Апелляционную жалобу прокуратуры о сносе здания № 16д на проспекте Ленина в Волгограде, отклонил Волгоградский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.
Надзорное ведомство считает объект самовольной постройкой. По мнению прокуратуры, собственник, ООО «Проспект», не соблюдал требования градостроительного законодательства, здание возведено с нарушением технических регламентов и может повлиять на целостность метрополитена.
Суд первой инстанции установил, что ООО «Проспект» приобрело право собственностина земельный участок и объекты недвижимого имущества на основании договора купли-продажи. Администрация Волгограда выдала разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, уменьшив минимальные отступы от границ земельного участка.
Решением Центрального районного суда Волгограда в удовлетворения исковых требований прокурора было отказано, истец обжаловал это решение.
Волгоградский областной суд 6 апреля, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, пришёл к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.