Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Вылететь из Санкт-Петербурга в Стамбул вскоре можно будет с помощью ещё одного рейса, который запускает авиаперевозчик Pegasus Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом «Пулково».

Самолет Pegasus Airlines Pulkovoairport.ru

"С 12 апреля 2022 года из аэропорта Пулково авиакомпания Pegasus Airlines приступит к выполнению рейсов в Стамбул, аэропорт им. Сабихи Гекчен». — говорится в сообщении.

Будут осуществляться четыре рейса в неделю: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Самолёты будут покидать Петербург в 14:55 и прибудут в Стамбул в 18:50 (время местное).

Обратные рейсы будут осуществляться в утром, с вылетом из Стамбула в 9:55, с прибытием в Северную столицу России в 13:55.

Отметим, что пассажиров будут доставлять на воздушных суднах Airbus A320 и Boeing 737−800. Билеты уже доступны для бронирования в агентствах города.

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