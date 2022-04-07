Южно-Сахалинск, 7 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Депутаты Сахалина приняли обращение к министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову. Они попросили его инициировать поправки в постановление правительства РФ о Дальневосточной ипотеке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в Думе островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

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Молодые семьи, проживающие в населённых пунктах с маленькой численностью населения не могут воспользоваться льготной ипотекой и приобрести жильё. В небольших городах и посёлках не строится новое жильё — а по дальневосточной ипотеке квартиры можно приобретать именно в новостройках. При этом на вторичном рынке есть качественное и комфортное жильё.

Ещё один из аргументов депутатов Сахалина — это высокая стоимость жилья в новостроях — разница в сравнении со вторичным рынком более, чем в два раза.

«С целью обеспечения участия в программе молодых семей, проживающих в населенных пунктах с малой численностью населения (до 30,0 тыс. человек), где строительство новых многоквартирных жилых домов затратно и экономически нецелесообразно для коммерческих застройщиков, Сахалинская областная Дума обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность инициировать внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации в части предоставления молодым семьям возможности приобретения готового жилого помещения на вторичном рынке в населенных пунктах Сахалинской области с численностью населения не более 30,0 тыс. человек», — обратились депутаты к Чекункову.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в РФ сократится количество возводимого жилья. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.