Сеул, 7 апреля 2022, 09:33 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 7 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея
Вооружённые силы Республики Корея
(сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho

По их словам, коронавирус выявлен у 2757 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 98 488.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 224 820 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до14778405.

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