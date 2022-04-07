Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM В Санкт-Петербургу подходит циклон «Назима», который принесёт в город на Неве долгожданное потепление, сообщил 7 апреля главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Сколотый лёд на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в Северной столице намечается перелом в температурном режиме.

«К середине месяца, как и обещали, будет еще теплее, — уточнил синоптик. — Но сегодня, приближающийся теплый фронт смещается очень медленно, и в первую половину дня будет идти снег, только после обеда переходящий в дождь».

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в Петербурге +3…+5 градусов, по Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер южный, юго-восточный, умеренный 4−9 м/с. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

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