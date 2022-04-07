Красноярск, 7 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Красноярске перед судом предстанут четыре женщины 28-32 лет по делу о торговле детьми. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Pexels.com Младенец

По данным следствия, обвиняемые договорились с представителями компании «Дидилия» о предоставлении услуг суррогатного материнства. С ноября 2019 года по февраль 2020 года они поехали в столицу Камбоджи Пномпень, где в местной клинике им провели процедуры по переносу эмбриона.

Впоследствии уже беременными они вернулись в Красноярск, где в период с июля по ноябрь 2020 года они родили детей мужского пола. Получив свидетельство о рождении, они выписались из больницы, оставив детей.

«Обвиняемые, не выясняя сведений о дальнейшей судьбе новорожденных, передали директору ООО «Дидилия» свидетельства о рождении детей и оформили нотариальную доверенность, тем самым уполномочив третьих лиц правом распоряжения своими малолетними детьми», — отметили в ведомстве.

После чего обвиняемые получили по 850 тыс. рублей каждая. Детей из роддома забрала директор «Дилилии» для дальнейшей их передачи покупателям. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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