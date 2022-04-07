Симферополь, 7 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Тариф на проезд в общественном транспорте в муниципалитетах Республики Крым увеличится с 15 апреля. Об этом говорится в опубликованном приказе республиканского комитета по ценам и тарифам.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ощественный транспорт в Крыму

Так, с 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте Симферополя составит 20 рублей при безналичной оплате и 25 при оплате наличными. Соответственно вырастет стоимость проезда в Алуште, Джанкое, Евпатории Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Феодосии, Ялте. Стоимость проезда вырастет также в Бахчисарае, Судаке, Черноморском и городе Саки — с 15 до 17 при безналичной оплате и с 20 до 22 рублей при наличной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре власти анонсировали повышение стоимости проезда до 35 рублей. Сейчас документы об установлении нового тарифа находятся на согласовании. Повышение стоимости проезда ожидает также жителей Уфы.