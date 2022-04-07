Вашингтон, , 09:29 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Талисман хоккейного клуба «Ванкувер Кэнакс» (сс) WriterGal39

В составе «Ванкувера» шайбы забросили нападающие Бо Хорват, Брэд Ричардсон, Таннер Пирсон и Элиас Петтерссон, оформивший дубль. У «Вегаса» отличился форвард Джек Айкел.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 76 очков. «Вегас» идёт на девятом месте в Западной конференции с 82 очками.

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