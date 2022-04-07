Ангарск, Иркутская область, 7 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Иркутской области бдительные супруги из Усольского района помогли в розыске потерявшейся 15-летней ангарчанки. Подробности сегодня, 7 апреля, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Александр Сайганов Учебные поиски в лесу

Накануне в полицию обратился ее отец. Он сообщил, что утром девочка ушла в школу, но на уроках не появилась и домой не вернулась.

Ориентировка с приметами школьницы была размещена в социальных сетях, в различных мессенджерах и в средствах массовой информации.

В поисках принимало участие около 100 полицейских, а также несколько десятков волонтеров и местных жителей.

Станислав Старосветов, житель деревни Старый Китой, увидел ориентировку в одной из социальных сетей. Вместе со своей женой Ириной они решили принять участие в розыске и поехали к месту сбора волонтеров. Супруги обнаружили разыскиваемую около часа ночи в районе коттеджного поселка Рублевка и доставили в отдел полиции. Несовершеннолетняя передана родителям.

Кроме того, сегодня ночью сотрудники полиции вернули домой еще одного подростка. Данилу Перфильева оперативники нашли в одном из компьютерных клубов областного центра. С ним проведена беседа.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении головного дела по факту безвестного исчезновения 4-летнего ребенка: речь идёт о признаках преступления предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека»).

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