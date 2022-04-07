Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Американское издание The New York Times подтвердило подлинность видеозаписи, на которой запечатлен расстрел пленных российских военнослужащих. Соответствующая заметка появилась на сайте издания 6 апреля.

Украинские националисты

«На видео, размещенном в интернете в понедельник [4 апреля] и проверенном The New York Times, видно, как группа украинских солдат убивает захваченных российских солдат возле села к западу от Киева», — написало издание.

По мере еще трое предполагаемых российских солдат, в том числе один с явным ранением головы, у которого руки связаны за спиной, можно увидеть мертвых рядом с жертвой. Все одеты в камуфляж, а у троих белых разведывательные повязки, которые обычно носят российские солдаты. Вокруг них разбросано оружие, а возле головы каждого человека есть пятна крови.

Солдаты лежат на дороге в нескольких метрах от БМД-2, боевой машины пехоты, используемой российскими воздушно-десантными подразделениями. С некоторых, кажется, были сняты куртки, обувь или шлемы. Дальше по дороге можно увидеть другие подбитые автомобили.

Украинских солдат можно узнать по нашивкам с флагом и синим повязкам на руках, и они многократно повторяют «Слава Украине». Неясно, к какому подразделению они относятся, но на видеозаписи убийства один из мужчин называет некоторых из них «парнями из Белгравии», вероятно, имея в виду жилой комплекс под названием Белгравия, расположенный в нескольких сотнях ярдов от места происшествия.

В свою очередь, украинские СМИ опубликовали данное видео, указав на то, что на нем запечатлен «Грузинский легион» — военизированное подразделение грузинских добровольцев, сформированное для ведения боевых действий на стороне Украины в 2014 году.