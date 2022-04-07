Сент-Луис, США, 7 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Роберт Томас, Джастин Фолк, Джордан Кайру и Райан О’Райлли. Российские форварды Иван Барбашёв и Павел Бучневич отдали по одной результативной передаче.

В составе «Сиэтла» отличился форвард Джордан Эберле.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 90 очков. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 50 очками.

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