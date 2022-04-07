Париж, 7 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что о новых европейских санкциях объявят в четверг, 7 апреля, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

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«Новый раунд европейских санкций против России не будет официально утвержден до четверга», — написал председатель Европейского совета в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция выразила готовность к"решительным» мерам в отношении импорта российского угля и нефти.