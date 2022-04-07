Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» за март было обслужено 326 тыс. пассажиров. Это почти на 30% ниже, чем в марте 2019 года, сообщает директор по стратегическим коммуникациям воздушных ворот Урала Андрей Клименских.

В аэропорту «Кольцово»

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Главными факторами падения он назвал закрытие воздушного пространства в аэропортах юга России, а также закрытие полётов в Европу. Кроме того, повлияли и сложности с авиапарком.

Основное падение пришлось на международные линии и на маршруты в Москву. Если в первом случае поток упал на 58%, то во втором на 32%.

Объёмы почтовых и грузовых перевозок сократились по сравнению с мартом 2019 года на 43%. Прекращена доставка грузов из европейских хабов в Льеже и Амстердаме, также продолжает оставаться закрытым Китай, отметил Клименских.