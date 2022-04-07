Сеул, , 09:21 — REGNUM Экономика Южной Кореи идет по пути умеренного восстановления, однако ухудшение внешних факторов может привести к росту неопределенности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Корейского института развития (KDI).

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что южнокорейская экономика нарастила темпы восстановления благодаря устойчивому росту показателей в промышленном секторе, однако деловые настроения ухудшились на фоне украинского кризиса.

«Торговый баланс ухудшился из-за резкого роста цен на сырье, потребительские цены подскочили, а это, в свою очередь, может затормозить восстановление экономики», — говорится в отчете.

В марте индекс потребительских цен в Южной Корее вырос на 4,1%, преодолев планку в 4% впервые за десять лет. Экспорт в Южную Корею вырос на 18,2%, а импорт — на 27,9%. Дефицит торгового баланса составил $140 млн.

Читайте также: Экспорт товаров из Южной Кореи в марте вырос на 18,2%

По прогнозам Центрального банка Южной Кореи и Международного валютного фонда, темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 3%, однако по мнению Moody’s и Fitch Ratings — 2,7%.