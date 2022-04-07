Сеул, 7 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Экономика Южной Кореи идет по пути умеренного восстановления, однако ухудшение внешних факторов может привести к росту неопределенности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Корейского института развития (KDI).

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что южнокорейская экономика нарастила темпы восстановления благодаря устойчивому росту показателей в промышленном секторе, однако деловые настроения ухудшились на фоне украинского кризиса.

«Торговый баланс ухудшился из-за резкого роста цен на сырье, потребительские цены подскочили, а это, в свою очередь, может затормозить восстановление экономики», — говорится в отчете.

В марте индекс потребительских цен в Южной Корее вырос на 4,1%, преодолев планку в 4% впервые за десять лет. Экспорт в Южную Корею вырос на 18,2%, а импорт — на 27,9%. Дефицит торгового баланса составил $140 млн.

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По прогнозам Центрального банка Южной Кореи и Международного валютного фонда, темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 3%, однако по мнению Moody’s и Fitch Ratings — 2,7%.