Харбин, Китай, 7 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Самая северная провинция Китая Хэйлунцзян будет ежегодно выделять не менее 200 млн юаней ($31,4 млн) на развитие своей ледовой и снежной промышленности, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Ольга Демиденко Ледовый город в Харбине

Провинция ввела стимулы для создания штаб-квартир компаний и новых проектов в ледовой и снежной промышленности, а также для преобразования свободной недвижимости в крытые катки, сказал глава провинциального департамента культуры и туризма Чэнь Чжэ.

Провинция Хэйлунцзян является популярным местом зимнего туризма в Китае. Столица провинции город Харбин привлек международное внимание благодаря Международному фестивалю льда и снега, который впервые был проведен в 1985 году и включает в себя массивные, сложные ледяные скульптуры, соревнования и зимние виды спорта.